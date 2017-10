Steeds meer Amerikanen hebben zware vorm van overgewicht

Iemand heeft overgewicht wanneer hij of zij een body mass index (BMI) heeft die hoger is dan 25. Een BMI van 30 of hoger duidt op obesitas.

In de periode 2013-2014 was het aantal Amerikaanse volwassenen met obesitas nog 37,9 procent. In de jaren die hier op volgden steeg dit tot 39,8 procent, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Centers for Disease Control and Prevention, dat vrijdag werd uitgebracht.

Hieruit blijkt ook dat 20,6 procent van de jongvolwassenen in de VS (twaalf tot negentien jaar) lijdt aan een zware vorm van overgewicht. Dit percentage is ongewijzigd gebleven in vergelijking met de vorige onderzoeksperiode.

Een op de vijf kinderen in de leeftijd zes tot elf jaar lijdt aan obesitas. Voor kinderen in de leeftijd twee tot vijf jaar geldt dit voor een op de tien.

Stijging

In totaal heeft 70,7 procent van de Amerikanen overgewicht of obesitas. Dit percentage is sinds 1999 aan het stijgen en volgens de onderzoekers zijn er geen signalen dat het aantal Amerikanen met overgewicht of obesitas zal afnemen.

Het aantal volwassenen dat lijdt aan obesitas is sinds 1999 met 30 procent gestegen ten opzichte van 2016. Het aantal kinderen en jongeren met een zware vorm van overgewicht is met 33 procent gestegen.