'Verband gevonden tussen omega 6 en preventie diabetes type 2'

Dat schrijven onderzoekers van The George Institute for Global Health uit Sydney in The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Het omega 6-vetzuur linolzuur zit voornamelijk in plantaardige oliën zoals maïsolie, zonnebloemolie, en sojaolie. Ook is het te vinden in halvarine, margarine en bak- en braadvetten. Linolzuur is een essentieel vetzuur voor het menselijk lichaam.

Voor de studie analyseerden de wetenschappers twintig onderzoeken met daarin gegevens van 39.740 volwassenen uit tien landen. Bij 4.347 deelnemers werd in de loop van de studie diabetes type 2 geconstateerd. De deelnemers aan het onderzoek hadden een grote variëteit aan leeftijden en hadden geen diabetes type 2 bij aanvang van de studie.

Linolzuur

Toen de deelnemers werden getest op de aanwezigheid van de omega 6-vetzuren linolzuur en arachidonzuur in het bloed bleek linolzuur het grootste effect te hebben. Arachidonzuur bleek het risico op diabetes niet significant op positieve of negatieve wijze te beïnvloeden. Tijdens het onderzoek werden meerdere studies met elkaar vergeleken, maar werd niet het directe effect van een verhoogde inname aan omega 6 onderzocht.

"Sommige onderzoekers beweren dat omega 6 slecht voor de gezondheid zou zijn", zegt hoofdonderzoeker Jason Wu. "Maar uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat er weinig bewijs gevonden is voor deze schadelijke effecten. Wel blijkt dat een kleine verandering in iemand zijn voedingspatroon mensen zou kunnen beschermen voor de ontwikkeling van diabetes type 2."

Diabetes type 2

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Deze insuline is belangrijk omdat dit hormoon de bloedsuikerspiegel regelt. Bij diabetes type 2 is de insuline als het ware onzichtbaar, en kan zijn werk niet doen, legt Het Diabetes Fonds uit.

Daardoor blijft er te veel suiker in je bloed zitten. Eerst maakt het lichaam extra insuline aan, maar na verloop van tijd steeds minder. Oorzaken van diabetes 2 kunnen weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond eten, roken, ouderdom of erfelijkheid zijn. Bij een deel van de mensen met diabetes type 2 zijn de oorzaken nog onbekend.

Noot: Het onderzoek is gefinancierd door verschillende partijen, waaronder de Life Sciences Research Organisation, AstraZeneca, Boston Heart Diagnostics, DSM en Unilever. De onderzoekers benadrukken dat deze partijen alleen een rol hebben gespeeld bij de financiering en dat zij met de inhoud en het publiceren van de uitkomsten geen enkele bemoeienis hebben gehad.