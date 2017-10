Onderzoekers kweken werkende dunne darm uit stamcellen

Biochemicus Willeke Daamen reageert in de Volkskrant positief op het onderzoek. "Ik vind dit veelbelovend. We hebben het hier over patiënten die meters darm missen. En zij laten nu zien dat het mogelijk is om kweekweefsels over een iets groter oppervlak uit te strijken dan de millimeters die we gewend zijn."

Medici van het Massachusetts General Hospital (MGH) hebben hun bevindingen beschreven in Nature Communications.

Het kunstmatig weefsel werd getest op ratten en het lukte om voedzame stoffen op te nemen. Ze wisten een darm van vier centimeter te laten groeien.

Methode

Harald Ott, die het onderzoeksteam leidde, ontwikkelde in 2008 een methode om informatie uit levende cellen te verwijderen en deze te herprogrammeren om daarmee nieuw weefsel te maken. Zijn team heeft op deze manier nu dergelijke darmcellen ingebracht in de darmen van ratten en kweekten zo een klein stukje nieuwe darm.

Bij sommige ziektes, zoals de ziekte van Crohn, worden soms delen of zelfs de gehele dunne darm verwijderd. Bij sommige patiënten leidt dat tot het kortedarmsyndroom. Die patiënten zijn nu vaak afhankelijk van sondevoeding, speciale diëten of zelfs een transplantatie, maar dat zou met de ontwikkeling van het team van Ott in de toekomst kunnen veranderen.