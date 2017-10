Onkruidverdelger glyfosaat aangetroffen in ijs Ben & Jerry's

Het middel werd bij twaalf van de veertien onderzochte ijsjes gevonden, aldus wetenschapper John Fagan van HRI Labs, dat de testen uitvoerde.

De Amerikaanse consumentenorganisatie Organic Consumers Association (OCA) maakte het nieuws dinsdag bekend bij een persconferentie van De Groenen in het Europees Parlement, schrijft het AD.

Volgens Michèle Rivasi van De Groenen zou het gebruik van Roundup, zoals het bestrijdingsmiddel met glyfosaat heet dat door Monsanto op de markt werd gebracht, en andere middelen met glyfosaat helemaal verboden moeten worden.

Unilever, waaronder het merk Ben & Jerry's valt, laat weten dat al haar producten veilig zijn om te eten en dat de gevonden sporen van glyfosaat significant lager zijn dan alle maximale hoeveelheden zoals vastgelegd in alle voedselveiligheidrichtlijnen, wereldwijd.

"We maken ons zorgen, maar we zijn niet totaal verrast", aldus Unilever. "Glyfosaat zit namelijk overal in - van normaal eten, tot natuurlijk en biologisch eten, tot regenwater - en dát is het probleem. Het komt erop neer dat onze producten veilig zijn om te eten en dat de hoeveelheden glyfosaat die gevonden zijn, significant lager waren dat de standaarden toegestaan in de VS en Europa."

Desaltniettemin kondigt Unilever maatregelen aan als gevolg van het onderzoek. "Ingrediënten zoals tarwe en haver zijn vaak besproeid met glyfosaat om het droogproces te versnellen voordat ze geoogst worden. Dit is de meest voorkomende en waarschijnlijke manier dat glyfosaat in ons voedsel terechtkomt", stelt Unilever, dat daarom uiterlijk in 2020 wil stoppen met het gebruik van ingrediënten die gemaakt zijn van gewassen die chemisch gedroogd zijn met glyfosaat.

"Bovendien gaan we pleiten voor maatregelen die een einde maken aan het gebruik van glyfosaat als chemisch droogmiddel."

Omstreden

Eerder werden in de Verenigde Staten al sporen van het middel aangetroffen in ijs van Ben & Jerry's, schreef The New York Times.

Glyfosaat is al langere tijd omstreden. Zo oordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie eerder dat het waarschijnlijk kankerverwekkend is, maar de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA en het agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) concludeerden dat dat niet zo is.