'Verband tussen schommelingen in huwelijk en gezondheid'

Dat schrijven onderzoekers, die 620 getrouwde vaders volgden, in het blad Journal of Epidemiology & Community Health.

Bij de meeste studies die tot nu toe werden uitgevoerd naar de invloed van een huwelijk op de gezondheid, werd die gezondheid op één bepaald punt gemeten. Onderzoekers van de universiteiten van Bristol en Glasgow besloten daarom te kijken naar veranderingen in het risico op hart- en vaatziekten gedurende zestien jaar.

De deelnemers moesten op verschillende momenten een vragenlijst invullen over de kwaliteit van hun huwelijk, dat kon worden beschreven als consequent goed, consequent slecht, verbeterd of verslechterd.

Verder werd bij de vaders onder meer hun bloeddruk, hartslag in rust, gewicht en glucosewaarden gemeten tussen 2011 en 2013 - toen hun kind bijna 19 jaar oud was. De onderzoekers hielden daarbij rekening met de aanname dat het enige tijd zou duren voor veranderingen in het risico op hart- en vaatziekten zouden optreden na een verandering in de kwaliteit van hun huwelijk.

Relatietherapie

Bij de mannen met een langdurig goed of langdurig slecht huwelijk traden er weinig veranderingen op in het risico op hart- en vaatziekten. Bij de mannen wiens huwelijk slechter of beter werd, was wel verandering merkbaar.

Zo werd een verbeterd huwelijk in verband gebracht met een lager cholesterolgehalte en lager gewicht, vergeleken met een langdurig goed huwelijk. Een verslechterd huwelijk werd daarentegen gekoppeld aan een hogere bloeddruk.

"Als we bij deze studie uitgaan van een causaal verband, dan biedt relatietherapie voor koppels wier relatie verslechtert mogelijk gezondheidsvoordelen", schrijven de onderzoekers.