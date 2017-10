Diabetes Fonds start campagne tegen suikergebruik in producten

"Met de campagne willen we dat industrie en supermarkten de beloofde maatregelen versneld gaan invoeren. Daarnaast zal vanuit de consument met een petitie extra druk op industrie en politiek worden uitgeoefend", aldus Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds.

Volgens Dessing blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde hoeveelheid suiker in producten de afgelopen jaren niet minder is geworden en dat beloftes en oplossingen van industrie en supermarkten nauwelijks tot geen effect hebben gehad of te lang op zich laten wachten.

"Ondertussen heeft 50% van de mensen in ons land overgewicht, met een verhoogde kans op het krijgen van ziektes zoals diabetes type 2, waar je je leven lang aan vastzit met alle consequenties van dien. Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft inmiddels diabetes type 2 en dat aantal groeit met 1100 per week", aldus Dessing.

FNLI

Suzanne Rotteveel, woordvoerder van Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), vindt het een goede ontwikkeling dat het Diabetes Fonds zich inzet voor de vermindering van suiker in producten, maar benadrukt dat er in Nederland al flink wordt ingezet op het probleem.

"In 2015 is er een akkoord gesloten tussen het FNLI, de horeca, cateraars, de branchevereniging van de supermarktbranche en food service (CBL) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezamenlijk hebben we ons het doel gesteld om voor 2020 de hoeveelheid suiker, vet en zout in producten te verminderen. Dat is in onder andere frisdranken, zuivel en groenteconserven al doorgevoerd", zegt Rotteveel in een reactie tegen NU.nl.

Volgens de woordvoerder is een van de volgende punten het verwijderen en vervangen van suikers in appelmoes.

Rotteveel onderschrijft de stelling van het Diabetes Fonds dat teveel suiker in producten kan leiden tot Diabetes 2 en overgewicht, maar plaatst wel een kanttekening.

"Suiker heeft zeker een aandeel in overgewicht, maar daarnaast is het ook belangrijk hoe je verdere voedingspatroon is, en bijvoorbeeld hoeveel je sport. Overgewicht bestaat dus uit meer factoren dan alleen maar te veel suiker eten", aldus de woordvoerder.