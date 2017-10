'Antisociaal gedrag komt niet voort uit één gen'

Hoewel wetenschappers een paar jaar twee genen in verband brachten met gewelddadige criminaliteit, stelden wetenschappers deze keer geen verband vast tussen losse genen en antisociaal gedrag, zo schrijft Het Parool.

Dat verschil heeft waarschijnlijk te maken met de grootte van de onderzoekspopulaties. Het onderzoek van de VU en het VUmc is het grootste dat ooit is uitgevoerd naar antisociaal gedrag en genetica.

"We vonden wel dat verschillen in antisociaal gedrag tussen mensen voor 5 procent zijn te verklaren met een combinatie van meerdere genen", zegt promovendus Jorim Tielbeek tegen Het Parool. "Maar we weten niet precies welke van de 22.000 genen dat zijn. Daarvoor is waarschijnlijk een nog grotere onderzoekspopulatie nodig."

Het onderzoek, waaruit ook naar voren kwam dat een hoge opleiding samenhangt met een laag risico op antisociaal gedrag, is gepubliceerd in het blad Journal of the American Medical Association.