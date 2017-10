'Astma verhoogt kans op complicaties tijdens zwangerschap en bevalling'

Volgens onderzoekers van het Karolinska Instituut in Zweden worden die complicaties niet veroorzaakt door erfelijkheid of omgevingsfactoren. Zij analyseerden meer dan een miljoen zwangerschappen van meer 700.000 vrouwen tussen 2001 en 2013. Iets meer dan tien procent leed aan astma.

"Vier procent van alle zwangere vrouwen krijgt te maken met zwangerschapsvergifiting", zegt hoofdonderzoeker Gustaf Rejnö. "Bij vrouwen met astma is het risico 17 procent hoger dan bij vrouwen zonder astma."

Volgens Rejnö kan het onder controle houden van astma tijdens een zwangerschap ervoor zorgen dat er minder complicaties optreden. In de studie werd overigens niet gekeken naar waarom astma de kans op complicaties vergroot.

Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.