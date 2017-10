'Vitamine D biedt bescherming tegen astma-aanvallen'

Volgens onderzoekers van de Queen Mary University of London daalde het aantal mensen dat naar de spoedeisende hulp moest na een aanval van 6 naar 3 procent dankzij het slikken van vitamine D.

Verder daalde het aantal astmapatiënten dat behandeling nodig had na een aanval met 30 procent, schrijft The Telegraph. De onderzoekers zeggen dat supplementen een goedkope en effectieve manier zijn om potentieel levensbedreigende aanvallen terug te dringen.

"Deze resultaten sluiten uitstekend aan bij de kennis die we eerder vergaarden over vitamine D; namelijk dat het goed is voor het immuunsysteem en de botgezondheid", zegt hoofdonderzoeker Adrian Martineau. "Het is veilig om vitamine D te slikken en relatief goedkoop."

Geen bijwerkingen

Voor de studie, die werd gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine, werden 955 personen een jaar lang gevolgd. Hun inname van vitamine D werd bijgehouden, net als het aantal aanvallen die ze kregen. Niemand had last van bijwerkingen.

Astma is een chronische aandoening waarbij sprake is van luchtwegen die bijzonder prikkelbaar zijn. Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft luchtwegklachten.