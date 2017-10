Aantal kankerpatiënten als gevolg van obesitas groeit hard in de VS

Dat schrijft persdienst Reuters.

Volgens overheidsinstellingen zijn in 2014 meer dan 630.000 mensen gediagnostiseerd met kanker als gevolg van overgewicht of obesitas. Tussen 2013 en 2014 hadden twee op de drie Amerikanen overgewicht of obesitas.

Het aantal patiënten met kanker dat niet een gevolg is van de gewichtsproblematiek, daalde met 13 procent.

Volgens het internationale instituut voor kankeronderzoek zijn er dertien types kankers die kunnen zijn veroorzaakt door obesitas, waarvan het aantal patiënten van één soort niet is toegenomen. De Amerikaanse instelling die zich bezighoudt met de preventie van ziekte stelt dat veel Amerikanen niet weten dat overgewicht kanker tot gevolg kan hebben.

'Zorgwekkend'

"De trend die we zien is zorgwekkend", zegt een woordvoerder van het zogeheten U.S. Centers for Disease Control and Prevention. "Er waren al veel redenen om te streven naar een gezond gewicht, daar kunnen we kanker nu aan toevoegen."

Ze benadrukt dat er nog steeds veel onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen obesitas en kanker en dat niet duidelijk is of afvallen na een diagnose zin heeft. Wel is duidelijk dat overgewicht de risico's op kanker vergroten en dat dit kan verkleinen door af te vallen.

Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek bracht de obesitascijfers van Nederland in 2016 in kaart. Toen bleek dat 43,1 procent van de bevolking te zwaar is.