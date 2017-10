'Een uur beweging per week kan helpen bij voorkomen depressie'

Een internationale groep van onderzoekers bekeek de gegevens van meer dan 30.000 Noren en constateerde dat mensen die niet aan beweging doen een 44 procent grotere kans hebben om een depressie te krijgen vergeleken met mensen die een tot twee uur per week bewegen.

Het onderzoek liet verder zien dat 12 procent van alle gevallen van depressie voorkomen had kunnen worden door regelmatig te bewegen. De deelnemers aan het onderzoek werden gevolgd gedurende elf jaar, schrijft The Telegraph.

In die periode werd bijgehouden hoe vaak en intensief ze bewogen en in hoeverre er symptomen van depressie of angst optraden. De resultaten zijn gepubliceerd in het blad American Journal of Psychiatry.

Veelbelovend

"We weten al een tijdje dat beweging een rol speelt bij het behandelen van depressie", zegt hoofdonderzoeker Samuel Harvey. "Maar dit is de eerste keer dat we het preventieve aspect van lichamelijke activiteit bij een depressie hebben gemeten."

De resultaten zijn veelbelovend, aldus Harvey. "Ze laten zien dat zelfs een beetje beweging, namelijk een uur per week, al kan helpen bij het voorkomen van depressie."