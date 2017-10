'Extra controles darmkanker leveren nauwelijks gezondheidswinst op'

Het herhaaldelijk uitvoeren van dit belastende kijkonderzoek van de darm, bovenop het reguliere bevolkingsonderzoek, levert een daling van het aantal sterftegevallen door darmkanker van minder 2 procent op, concluderen onderzoekers van VUmc, AMC en het Nederlands Kanker Instituut (NKI).

Nederland is in 2014 stapsgewijs begonnen met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hiervoor ondergaan mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 om de twee jaar een ontlastingstest. Als er bloed in de ontlasting wordt gevonden, volgt een kijkonderzoek van de darm. Mensen bij wie kanker wordt aangetroffen gaan een behandeltraject in. Als er poliepen, goedaardige voorlopers van darmkanker worden gevonden, worden deze weggehaald.

Omdat deze mensen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van nieuwe poliepen en darmkanker, worden zij nauwlettend in de gaten gehouden. Dit wordt 'surveillance' genoemd: zij krijgen elke drie jaar of vijf jaar (afhankelijk van het aantal, de grootte en andere specifieke kenmerken van de poliepen) opnieuw zo'n kijkonderzoek.

Bevolkingsonderzoek

De wetenschappers onderzochten met behulp van een wiskundig model de toegevoegde waarde van deze controles in combinatie met het bevolkingsonderzoek.

"Naar verwachting daalt de darmkankersterfte door het bevolkingsonderzoek met circa 50 procent. Door toevoeging van het surveillanceprogramma wordt een extra daling van slechts 2 procent verwacht. Bovendien moeten veel mensen dan onnodig deze onprettige en dure coloscopie ondergaan", aldus de onderzoekers.

Door de vervolgonderzoeken minder vaak te doen kan veel geld bespaard worden, zeggen ze. De geschatte kosten van de surveillance bedragen nu ongeveer 40 miljoen euro per jaar. Jaarlijks zullen rond de 60.000 Nederlanders een kijkonderzoek moeten ondergaan.

Advies

"In afwachting van een betere vervolgaanpak adviseren we om in ieder geval het meest intensieve surveillance interval van drie jaar te verlengen naar vijf jaar. Dit bespaart ongeveer 17.000 kijkonderzoeken en 15 miljoen euro per jaar terwijl de sterfte nagenoeg gelijk blijft", stellen de onderzoekers.