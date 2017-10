'DNA-injectie effectief tegen huidkanker'

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de injectie, waarbij de stof CpG-B werd ingespoten bij dertig huidkankerpatiënten, mogelijk bij 93 procent (28 personen) uitzaaiingen voorkwam. Twee personen overleden uiteindelijk alsnog aan de ziekte.

22 personen kregen geen injectie. Bij 40 procent zaaide de kanker uit en uiteindelijk overleden er zes mensen aan de ziekte.

"De verschillen zijn nogal overweldigend. Het lijkt erop dat een simpel spuitje veel ellende kan voorkomen. Maar let op: voor het op de markt komt, zullen we een vervolgstudie met een groter aantal patiënten moeten doen", zegt onderzoeker en medisch bioloog Tanja de Gruijl in de krant.

Indringer

De stof CpG-B lijkt op DNA van bacteriën en wordt door het immuunsysteem herkend als indringer. De stof werd ingespoten op de plek waar de tumor had gezeten. Volgens De Gruijl werden een week na het inspuiten al minder uitzaaiingen in de lymfeklieren aangetroffen. "Het immuunsysteem krijgt zo’n boost dat het jaren later nog de uitgroei van nieuwe tumoren lijkt te kunnen voorkomen."

Tegen NOS Radio 1 Journaal zegt de onderzoeker dat de injectie echter niet meer te verkrijgen is. "Het patent is verlopen en de industrie kan er geen geld meer mee verdienen", zegt De Gruijl.