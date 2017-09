Groot internationaal onderzoek naar nut weeënremmers

Martijn Oudijk, gynaecoloog in het AMC, zegt in de Volkskrant dat vroeggeboortes een groot probleem zijn in de gezondheidszorg. Hoe vroeger een kind wordt geboren, hoe groter de kans op een ernstige aandoening. Het is echter nooit vastgesteld of weeënremmers daadwerkelijk een voordeel opleveren voor baby's.

"Als een lichaam een bevalling in gang zet, dan is daar een reden voor", aldus Oudijk. "Bij bijna de helft van de hele vroege geboortes is sprake van een infectie in de baarmoeder. Stel dat een kind in een vijandige omgeving zit en wij houden met die remmers de deur op slot, dan is het kind wellicht helemaal niet beter af."

Oudijk wil niet stellen dat het gebruik van weeënremmers slecht is. "We weten het gewoon niet. Daar moeten we eerlijk in zijn."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Nederlands consortium waarbij ruim zeventig ziekenhuizen zijn aangesloten. Oudijk en mede-onderzoeksleider Marjolein Kok hebben ook buitenlandse ziekenhuizen benaderd. Zij willen 1.500 vrouwen onderzoeken, van wie de helft een placebo zal krijgen toegediend.