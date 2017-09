Wachttijden abortus lopen op door problemen bij Casa-klinieken

Vooral vrouwen die achttien weken of meer zwanger zijn en een "late abortus" nodig hebben, worden volgens de Volkskrant getroffen.

Sommigen krijgen te horen dat ze nog een of twee weken moeten wachten, terwijl artsen na 22 weken geen abortus meer uitvoeren. Het is nog niet voorgekomen dat die 22 weken werden overschreden.

De problemen zijn onder meer ontstaan door een reorganisatie en gedeeltelijk faillissement van Casa. In vier van de zeven klinieken worden niet langer "instrumentele abortussen", abortussen waarbij een operatie noodzakelijk is, uitgevoerd. Van de drie klinieken die dat nog wel doen, kampen er twee - de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam - met een personeelstekort.

De Beahuis & Bloemenhovekliniek in Heemstede, een van de twee klinieken die nog late abortussen uitvoeren, kampt volgens directeur Thea Schipper met grote drukte. "Normaal gesproken behandelen we vijftien vrouwen per dag, dat zijn er nu twintig."

Overleg

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de directies van de Casa-klinieken hadden maandag een overleg. De minister vertelde binnenkort een werkgroep op te richten om de continuïteit van abortuszorg te waarborgen. Eerder zei ze zich al zorgen te maken over de ontwikkelingen bij Stichting Casa Klinieken. Volgens het Nederlands Dagblad werd er jarenlang fraude gepleegd.

Volgens bestuurslid Ron Leenders duurt het nog zeker tot halverwege 2018 voor de Casa-klinieken in Amsterdam en Rotterdam weer volledig kunnen functioneren.