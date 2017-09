Veelbelovende maagkanker-behandeling op proef in basispakket

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) neemt de combinatie van een operatie en het spoelen van de buik met verwarmde anti-kankermedicijnen als proef op in het basispakket omdat naar de behandeling nog onderzoek wordt gedaan.

De vergoeding van de veelbelovende behandeling gaat voor alle patiënten in de hele periode in totaal 1,8 miljoen euro kosten. Schippers hoopt dat de komende vijf jaar uitwijzen of de behandeling inderdaad werkt en vergoeding de moeite waard is. Na afloop beslist het kabinet of de behandeling in het basispakket blijft.

De combinatiebehandeling vergt veel van patiënten en is niet voor iedereen weggelegd.