Meningokokken-vaccin voor tieners en baby's in 2018

Ook veertien maanden oude baby's krijgen in de loop van volgend jaar het vaccin. Ze worden nu al ingeënt tegen een ander type van de bacterie, maar dat vaccin wordt vervangen door een middel dat ook tegen de W-variant beschermt.

De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus- of keel zonder daar last te veroorzaken. Als de ziekteverwekker echter in het bloed terechtkomt, dreigen gevaarlijke aandoeningen. Vooral baby's, tieners en ouderen zijn kwetsbaar. Door die eerste twee groepen te vaccineren hoopt Schippers ook het besmettingsgevaar voor anderen te verlagen.

Het combinatievaccin dat Schippers wil inzetten is niet heel ruim voorhanden. Daarom is er haast geboden en wacht ze verder advies niet af, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De voorbereidingen voor aankoop van het middel en voor de inenting zelf zijn al in gang gezet.

Het aantal infecties met meningokokken W is rap gestegen. Tot twee jaar geleden waren dat er gemiddeld vier per jaar, maar in 2016 stokte de teller pas op vijftig. Dat aantal is in de eerste helft van dit jaar alweer bijna geëvenaard.