Gezond voedsel nog amper te vinden in sportkantines

De NOS deed in samenwerking met regionale omroepen onderzoek onder ruim drieduizend leden en vrijwilligers bij tweeduizend sportclubs.

Hockey- en atletiekclubs hebben iets vaker fruit in de kantine liggen dan voetbalclubs. Gezonde broodjes verkopen volgens een kantinemedewerker van een voetbalclub uit Heerlen gewoon minder. "Ze zijn al gezond op het veld en het moet kunnen om eens goed te zondigen. We hebben broodjes gezond gehad. Die zijn eruit gehaald omdat er te weinig interesse in is. Vette hap doet het uitstekend."

Het Mulier Instituut vergeleek het assortiment van 516 sportclubs en concludeerde dat het aanbod wel steeds gezonder wordt. Hoewel het meerendeel van het aanbod nog ongezond is, komt er wel steeds meer variatie in.

In bijna alle kantines wordt naast snacks ook alcohol verkocht. Bij een kwart van de sportclubs mag het nuttigen van alcoholische drankjes alleen na een bepaalde tijd of in een aparte ruimte. Alcohol langs de lijn is bij ongeveer de helft van de verenigingen niet toegestaan. Voetbalclubs zijn hierbij strenger dan andere verenigingen.