Meerderheid bewoners verpleeghuis tevreden met kwaliteit van zorg

Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat zes van de tien ondervraagde bewoners gelukkig is, een op de tien zegt ongelukkig te zijn en geeft het leven een onvoldoende. De ondervraagde bewoners geven gemiddeld een 7,3 voor hoe tevreden ze zijn met hun leven. Naarmate mensen langer in een verpleeghuis wonen zeggen ze gelukkiger te zijn dan mensen die er minder dan een jaar wonen.

Wel blijkt dat de verzorging in het verpleeghuis te gehaast gebeurt, waardoor er weinig tijd is voor levensvragen of ander persoonlijk contact. Ook lukt het vaak minder goed om een vertrouwensband met het verzorgend personeel op te bouwen.

Doelen

Volgens het SCP is het verontrustend te noemen dat 30 tot 50 procent van de verpleeghuisbewoners weinig zin meer in het leven heeft. Het leven heeft voor hen weinig betekenis meer, men kan niet meer genieten van dingen en ziet ook geen doelen in het leven.

Wel ervaren de bewoners de leefomgeving, veiligheid, privacy en autonomie binnen het verpleeghuis als positief. Negen van de tien ondervraagden zegt voldoende privacy en autonomie te krijgen. Wel zegt een op de vijf bewoners dat verzorgers geregeld zonder kloppen hun kamer binnenkomen. Toch voelt negentig procent van de bewoners zich veilig in het huis.

Vorige week bracht het SCP al cijfers naar buiten waaruit blijkt dat een kwart van de ouderen in verpleeghuizen of zorginstellingen zelden of nooit buiten komt. Iets minder dan de helft van de bewoners zou vaker naar buiten willen, maar doet dit niet omdat de gezondheid dat belemmert, of omdat niemand mee wil of de bewoner kan brengen en halen.