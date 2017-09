'Rolpatronen bij kinderen kunnen blijvende schade veroorzaken'

Dat concluderen wetenschappers in the Journal of Adolescent Health.

Voor het onderzoek It begins at Ten: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World werden jonge adolescenten in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar uit 15 verschillende landen (Egypte, VS, Malawi, Zuid-Afrika, Bolivia, Ecuador, Schotland, België, Vietnam, Nigeria, Congo, Kenia, India, Burkina Faso en China) aan de hand van diepte-interviews bevraagd.

"Meisjes krijgen de boodschap dat ze niet in leidersrollen horen en jongens krijgen de boodschap dat ze assertiever en agressiever gedrag moeten vertonen", aldus de onderzoekers. Dat zou voor zowel meisjes als jongens negatieve effecten hebben op de gezondheid van hun verdere leven.

Gevolgen voor meisjes

Meisjes zouden vaker dan jongens slachtoffer zijn van "ongezonde" traditionele praktijken, zoals trouwen op te jonge leeftijd met gevolgen voor hun gezondheid op de lange termijn. Ook zouden meisjes minder vaak hun middelbare school afmaken, minder vaak zekerheid van een baan hebben en vaker slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld.

Gevolgen voor jongens

Jongens zouden vaker (onbedoeld) gewond raken door verkeersongelukken en geweld. Ook HIV, zelfmoord en verdrinking staan hoog op de lijst van doodsoorzaken onder jongens.

Verder zouden de jongens vaker dan meisjes deelnemen aan gedrag dat schadelijk is voor hun gezondheid, zoals vroeg en hevig roken en alcohol- en drugsgebruik. Verder zouden zij vroeger onveilige seks hebben en achterblijven op meisjes op het gebied van seksuele voorlichting.

Deborah Best, psycholoog gespecialiseerd in genderstereotyperingen, laat aan de hand van het onderzoek in Market Watch weten dat het om die reden "belangrijk is dat ouders hun kinderen binnen minder traditionele rolpatronen opvoeden".