'Terugdringen antibioticagebruik onder pasgeborenen mogelijk door nieuwe test'

Baby's in westerse landen die mogelijk een bloedvergiftiging (sepsis) hebben, krijgen nog te vaak en te lang antibiotica toegediend. Bloedvergiftiging is moeilijk vast te stellen, maar kan levensbedreigend zijn.

"Naar schatting 8 procent van de pasgeborenen krijgt antibiotica, onder het motto 'better safe than sorry'", zegt Annemarie van Rossum, kinderarts-infectioloog van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. "Slechts bij 0,1 procent van de pasgeborenen is er werkelijk sprake van een sepsis."

Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Erasmus MC en het Luzerner Kantonsspital uit Zwitserland, werden 1.710 zuigelingen onderzocht in elf Nederlandse ziekenhuizen en zeven centra in Zwitserland, Tsjechië en Canada.

Betere start

De helft kreeg een antibioticabehandeling op basis van de huidige richtlijnen en bij de andere helft werd door middel van een zogenoemde procalcitoninetest (PCT-test) gekeken of er werkelijk sprake was van sepsis. Dankzij de PCT-test konden kinderen gemiddeld twaalf uur eerder stoppen met antiobioticagebruik en hoefden ze korter in het ziekenhuis te verblijven.

De onderzoeksresultaten, die gepubliceerd zijn in The Lancet, worden nu toegepast in een app voor mobiele telefoons en tablets. "De PCT-test is valide en veilig", stelt Van Rossum. Volgens haar kan de app veel pasgeborenen helpen bij "een veel betere start in het leven".

Kinderen die op jonge leeftijd worden blootgesteld aan antibiotica lopen later in hun leven meer risico op het oplopen van eczeem, allergie of darmontstekingen.