Blootstelling aan allergenen vermindert mogelijk toch risico op astma

In eerder onderzoek werd juist aangeraden om de blootstelling aan bepaalde allergenen te verminderen om de ontwikkeling van astma te voorkomen. Het nieuwe onderzoek suggereert dat de blootstelling aan bepaalde allergenen op jonge leeftijd, voordat een kind astma ontwikkelt, mogelijk juist preventief kan werken. Dat zeggen onderzoekers van the National Institute of Health in Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Tijdens het onderzoek werden 560 kinderen vanaf hun geboorte in 2005 gevolgd. Deze kinderen woonden in Baltimore, Boston, New York City en Saint Louis en hadden een grotere kans om astma te ontwikkelen, omdat tenminste een van hun ouders de aandoening had. De kinderen werden tot een leeftijd van zeven jaar gevolgd.

Huisstof

Uiteindelijk verzamelden de onderzoekers van 442 kinderen genoeg gegevens om het onderzoek door te zetten. Op zevenjarige leeftijd hadden 130 kinderen astma ontwikkeld. De wetenschappers verzamelden samples huisstof uit de huizen van de kinderen toen zij drie maanden, twee jaar en drie jaar oud waren. Volgens de onderzoekers zouden hoge concentraties van allergenen afkomstig van muizen, katten en kakkerlakken het risico op astma op zevenjarige leeftijd verminderen.

Ook werd onderzoek gedaan naar de allergenen van honden, maar daar vonden de onderzoekers geen significant resultaat. Daarnaast werd tijdens het onderzoek een analyse gemaakt van de bacteriën die zich in het huis bevonden. Volgens de onderzoekers zou een overvloed aan bacteriën in huisstof van invloed zijn op de ontwikkeling van astma, maar moet vervolgonderzoek uitwijzen wat de rol van deze bacteriën is.

Zwangerschap

Uit het zevenjarige onderzoek zou bovendien blijken dat kinderen die tijdens de zwangerschap aan nicotine waren blootgesteld een groter risico op astma zouden hebben op een leeftijd van zeven jaar. Ook zou stress en een depressie van de moeder in de eerste drie levensjaren van het kind een effect hebben, zeggen de onderzoekers. Het onderzoek van de wetenschappers naar de kinderen zal de komende tijd worden voortgezet.

"Uit ons onderzoek lijkt naar voren te komen dat de blootstelling aan een grote variëteit van allergenen, en bacteriën binnenshuis op een jonge leeftijd het risico op het ontwikkelen van astma vermindert", zegt onderzoeker James Gern. "Vervolgonderzoek zou ons meer duidelijkheid kunnen geven over hoe we astma kunnen voorkomen."

Astma in Nederland

Astma wordt door het Longfonds gedefinieerd als een chronische aandoening waarbij sprake is van luchtwegen die bijzonder prikkelbaar zijn. Vaak heeft astma een erfelijke oorzaak. Klachten ontstaan wanneer kinderen prikkelende stoffen inademen. Deze stoffen kunnen zorgen voor hoesten, een piepende ademhaling of benauwdheid. Bij tachtig procent van de kinderen is astma een allergische reactie. Allergische prikkels zijn huisstofmijt, dieren en pollen. Niet-allergische prikkels zijn luchtvervuiling, parfum en tabaksrook. Ongeveer 115.000 Nederlandse kinderen hebben de ziekte.