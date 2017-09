Nederlanders slapen vaak genoeg maar niet goed

Gezondheid 'Doorbraak voor dementiemedicijn vindt hopelijk binnen tien jaar plaats' 140 x gedeeld Dementie is de voornaamste doodsoorzaak in Nederland. Het aantal mensen met alzheimer of een andere aan dementie verwante ziekte neemt daarbij in sterk tempo toe: naar verwachting zullen er in 2040 meer dan een half miljoen Nederlanders lijden aan de ziekte.