Een op de vijf doden is gevolg van slechte voeding

Dat blijkt uit het grootschalige en doorlopende Global Burden of Disease-onderzoek, dat data over gezondheid verzamelt uit elk land ter wereld. In het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is een aantal verschillende papers gepubliceerd met daarin conclusies over de gemiddelde levensverwachting en de meest voorkomende risicofactoren op dood en ziekte.

Een slecht voedingspatroon is na roken de grootste risicofactor op overlijden, blijkt uit het onderzoek. Daarbij houden andere risicofactoren, waaronder diabetes en hoge bloeddruk, verband met een slecht eetpatroon. 72 procent van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door niet-overdraagbare ziekten, waarbij overgewicht tot een van de grootste risicofactoren behoort.

Levensverwachting

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat mensen gemiddeld langer leven. In 2016 was de levensverwachting voor vrouwen 75,3 jaar en mannen werden wereldwijd gezien gemiddeld 69,8 jaar oud. In Japan worden de mensen gemiddeld het oudst, personen bereiken in dit land gemiddeld de leeftijd van 84 jaar. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is de levensverwachting het minst hoog met 50 jaar.

Wel zijn mensen gemiddeld langer (ernstig) ziek, waarbij de ziekte vaak verband houdt met overgewicht. Ook depressie komt in bijna alle landen veel voor.

Daarnaast zijn er in 2016 voor het eerst minder dan vijf miljoen kinderen jonger dan vijf jaar gestorven. In 1990 waren dit er nog elf miljoen. Vaccinaties, minder armoede en verbeterde watervoorzieningen hebben hier mede toe geleid.