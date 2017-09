Gezondheid 'Nanodeeltjes van tatoeage-inkt blijven langdurig in het lichaam' 144 x gedeeld Chemische nanodeeltjes uit tatoeage-inkt zouden door het lichaam reizen en zich onder meer vestigen in lymfeklieren. "Deze langdurige veranderingen in de biomoleculen dragen waarschijnlijk bij aan huidontsteking en andere tegenslagen bij tatoeëren."