'Slecht gebit ligt niet aan genen maar aan voeding'

Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers, zo schrijft Trouw.

"Het beperken van suikerverbruik en zuuropbouw in de mond is al lang het dogma van de tandheelkundige gemeenschap", zegt senior-onderzoeker Karen Nelson in het vakblad Cell Host & Microbe. "Dit onderzoek introduceert specifieke bacteriegroepen die door de omgeving kunnen groeien waardoor gaatjes ontstaan."

Sinds een eeuw is bekend dat streptococcus gaatjes veroorzaken, omdat ze het glazuur van de tanden aantasten. De onderzoekers vergeleken de gebitten van 280 twee-eiige en 205 eeneiige tweeling tussen de 5 en 11 jaar oud. Het toonde aan dat het type bacteriën in een mond wel genetisch bepaald is, maar dat het weinig invloed heeft op gaatjesvorming.

De kinderen in het onderzoek die veel suiker aten, hadden veel bacteriën in hun mond die tandbederf veroorzaken. En kinderen die weinig suiker aten, bezaten die nauwelijks. De invloed van poetsen op het gebit, is in dit onderzoek niet meegenomen, maar de wetenschappers blijven de tweelingen volgen.