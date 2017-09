'Zitpatroon kan kans op voortijdig sterven mogelijk beïnvloeden'

Dat staat in een artikel van onderzoekers van de Columbia University dat in Annals of Internal Medicine is gepubliceerd. Mensen die twee uur achter elkaar zitten zonder dat zij tussentijds bewegen zouden volgens de onderzoekers een grotere kans hebben om voortijdig te overlijden dan volwassenen die tussendoor opstaan en bewegen.

Aan het onderzoek deden 7.985 volwassenen boven de 45 jaar mee. Hun bewegingspatroon werd gemeten door middel van een bewegingsmeter die aan hun broek was vastgemaakt.

De onderzoekers zeggen dat mensen die meer dan 12,5 uur per dag zitten het grootste risico lopen op voortijdig overlijden. Van de groep die zo lang zat, waren na vier jaar vijf keer meer mensen overleden, in verhouding tot de groep die voor kortere aaneengesloten perioden zat.

Halfuur

Deelnemers die elk halfuur in beweging kwamen hadden volgens de de onderzoekers de laagste kans op overlijden. "Wanneer je een beroep uitoefent waarbij je veel moet zitten, raden we op basis van dit onderzoek aan om ieder halfuur in beweging te komen", zegt onderzoeker Keith Diaz.

De mensen die het langst achtereen zaten waren gemiddeld tien jaar ouder, hadden een slechtere gezondheid, waren lager opgeleid en rookten vaker. Volgens de onderzoekers is met deze factoren rekening gehouden en zou het lang achter elkaar zitten alsnog verband houden met een verhoogd risico op eerder overlijden.