'Verband gevonden tussen hormoontherapie en longfunctie middelbare vrouw'

Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Bergen (Noorwegen) op het European Respiratory Society International Congress dinsdag. "De longfunctie is zijn best op een leeftijd halverwege de twintig, maar daarna neemt deze functie af. Met name tijdens de overgang bij vrouwen is een afname in de longfunctie waarneembaar", aldus onderzoeker Kai Triebner.

Tijdens het onderzoek werden 3.713 vrouwen uit Noorwegen, Zweden, Ijsland, Estland, Denemarken, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk onderzocht. 236 vrouwen volgden langer dan twee jaar HST. Hun resultaten werden vergeleken met 236 vrouwen die geen therapie hadden gevolgd. Ten tijde van het tweede onderzoek waren de vrouwen tussen de 44 en 67 jaar oud.

Lucht

De longfunctie van de vrouwen werd in de jaren negentig voor het eerst gemeten toen zij meededen aan de European Community Respiratory Health Survey. Twintig jaar later werd opnieuw onderzocht hoeveel lucht de vrouwen bij een grote inademing konden innemen. Vrouwen die HST hadden gehad, bleken 46 mililiter longinhoud minder verloren te hebben.

"Onze resultaten laten zien dat vrouwelijke hormonen belangrijk zijn voor het behoud van een goede longfunctie. Maar de resultaten van dit onderzoek betekenen niet dat vrouwen deze therapie moeten gaan volgen", aldus Triebner. Hij wijst op de mogelijke gevaren van deze therapie. "Er zou volgens andere onderzoekers een verband zijn tussen HST en borstkanker en zou HST in verband kunnen staan met problemen aan bloedvaten."