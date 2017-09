'Nooit echt vrij zijn van werk door digitalisering kan stress opleveren'

"Tegenwoordig wordt op alle tijden van de dag van alles over de ether gesmeten. Onbewust zetten werkgevers en leidinggevenden daarmee de toon en denken werknemers dat ze direct moeten reageren. Dat kan stress opleveren", vertelt sociaal psycholoog en oprichter van het platform Jong Burnout, Nienke Thurlings.

Eveline Bosselaar behandelt als fysiotherapeut jongeren met stressklachten, zoals RSI of een burn-out en onderschrijft wat Thurlings zegt. "Grenzen op het gebied van werktijden vervagen en zorgen ervoor dat je op je vrije momenten wordt benaderd door je werk."

Roamingkosten

Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction blijkt dat 9 procent van de Nederlandse vakantiegangers in Europa meer stress ervaart sinds telecomproviders in juni dit jaar de roamingkosten binnen de Europese Unie hebben afgeschaft.

"Het lijkt erop dat de druk van altijd online en bereikbaar moeten zijn met onbeperkt roamen op vakantie gewoon doorgaat", aldus Jeroen Senster, telecomexpert bij Motivaction.

Verslaving

Toch pakken mensen uiteindelijk zelf die telefoon op. Hebben zij dan geen verantwoordelijkheid? Thurlings: "Je kunt je afvragen in hoeverre mensen daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Digitale en met name sociale media zijn enorm verslavend."

"Je hersenen krijgen een shot dopamine op het moment dat ze een leuk bericht of een like krijgen. En de telefoons, laptops en tablets zijn overal om je heen. Stoppen met die smartphoneverslaving is bijna net zo lastig als proberen te stoppen met roken in de jaren 50: de sigaretten stonden toen immers ook overal op de tafel."

Afspraken

Er zijn wel dingen die smartphonegebruikers in hun vrije tijd kunnen doen om het stressniveau te verlagen. "Zet regelmatig je telefoon op stil, zodat je niet gestoord kan worden. Mocht je toch de neiging hebben om te kijken, kun je ook je internet uitzetten", zegt Bosselaar.

Ook heldere afspraken tussen werknemer en werkgever zijn van belang, denkt Thurlings. "Bedrijven kunnen daarin zelf een grote rol spelen door regels in te stellen en helder naar werknemers te communiceren in welke gevallen er wél wordt gemaild en wanneer niet. Wat wordt als urgent beschouwd? Wat mij betreft zou daar in niet meer dan 15 procent van de gevallen sprake van moeten zijn."

Bosselaar: "Reageer vriendelijk op een eventuele mail of app van je werk wanneer je daar gelegenheid voor hebt en geef aan wanneer ze een reactie kunnen verwachten. Door een duidelijke boodschap terug te sturen, weten anderen dat het bericht gelezen is en ook wanneer zij een reactie terug kunnen verwachten."

Heldere communicatie is daarin volgens de deskundigen belangrijk. "Als je ervoor kiest om je internet soms uit te zetten, maar voor echt urgente gevallen graag bereikbaar wil blijven, vertel dat dan aan je collega’s. Laat weten dat ze je in belangrijke situaties een sms kunnen sturen of kunnen bellen", aldus Thurlings.