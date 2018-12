Over wat wel en niet goed is voor je darmen, doen veel verhalen de ronde. Maar wat is nu echt slecht voor je stoelgang?

NU.nl sprak met Nienke Tode-Gottenbos, darmflora-therapeut en schrijfster van de boeken De Poepdokter - Gezond van mond tot kont en De Poepdokter-Bakt ze bruin. We legden de schrijfster een aantal stellingen voor over de stoelgang.

1. "Yoghurtjes die speciaal voor je darmen gemaakt zijn, zijn goed voor je": fabel

Tode-Gottenbos: "Ik ben er geen voorstander van. Je hebt twee soorten 'darmtoetjes' en het ene toetje zit vol met suiker, daar worden je darmen niet zo blij van. Ook zit er in dat toetje maar één bacteriesoort, dat is niet zo heel veel. Normaal heb je, in probiotica die goed is voor je darmen, zo'n tien à vijftien bacteriesoorten zitten en geen suiker of andere onnodige toevoegingen."

"Het andere toetje zit vol met vezels. Op zich zijn vezels goed voor je darmen, maar deze toetjes zitten vaak vol met tarwe. En we krijgen al heel veel tarwe binnen, door al het brood dat we eten. Groente, fruit en water zijn veel interessanter voor je darmen. Dan krijg je veel meer vezels, mineralen en vitaminen binnen dan zo’n toetje."

2. "Vet is slecht voor je darmen": fabel

"Verzadigde vetten hebben het imago dat ze slecht voor je zijn, omdat je die vetten voornamelijk zou vinden fastfood. Maar verzadigde vetten zitten ook in roomboter en kokosolie en die producten zijn hartstikke goed voor je. Qua onverzadigde vetten zijn olijf- en visolie top voor je darmen. De vetten die niet goed zijn, zitten voornamelijk in margarine en voedingswaren zoals chips, patat en pizza."

3. "Donker brood is beter voor je dan licht brood": feit en fabel

"In volkoren brood zitten wel meer vezels dan licht brood – en dat is goed voor je – maar donkerder brood is vaak bijgekleurd en dat is juist niet zo goed voor je darmen. In Nederland eten we al heel veel brood, dus het lijkt me sowieso verstandiger om wat vaker een groentelunch te nemen dan weer een boterham met kaas."

4. "Ontbijtkoek werkt laxerend en banaan verstoppend": feit en fabel

"Ontbijtkoek kan voor een goede stoelgang zorgen doordat er rogge in zit – en dus veel vezels -, maar hier kan ook veel suiker in zitten. Bij ontbijtkoek, maar ook bij banaan, verschilt het echt per persoon of het product laxerend of verstoppend werkt. Ook de rijpheid van een banaan is belangrijk, maar ook daar zit verschil in. Bij de één werkt een groene banaan verstoppend en bij de ander juist meer laxerend."

“Een paar scheten per dag laten is goed, maar heel veel scheten laten duidt op een probleem met de vertering.” Nienke Tode-Gottenbos

5. "Koffie zorgt voor maagklachten": feit en fabel

"Koffie is een typisch laxeermiddel, maar ook bij dit product verschilt het per persoon hoe je erop reageert. In koffie zit cafeïne en die zorgt ervoor dat je wat meer adrenaline aanmaakt. Adrenaline-stoten kunnen inderdaad maagklachten geven en op die manier kun je maagklachten krijgen door koffie. Vooral als je veel koffie drinkt - meer dan drie koppen per dag - én spijsverteringsklachten hebt, is het een idee om te minderen of stoppen met de koffie."

6. "Veel windjes laten is het bewijs dat je een goede stoelgang hebt": fabel

"Een paar scheten per dag laten is goed, maar heel veel scheten laten duidt op een probleem met de vertering. Geen scheten laten is geen probleem, mits je er geen last van hebt."

7. "Diarreeremmers zijn goed om in te nemen tegen diarree": fabel

"Als je dunne poep hebt, betekent dat er iets uit je lichaam moet. Die noodzaak moet je dan ook niet onderdrukken met een pilletje. Heb je regelmatig last van diarree, dan is het beter om naar de oorzaak te zoeken met een dokter."

8. "Gehurkt poepen is het beste voor je": feit

"Om het laatste deel van je dikke darm zit een soort band, die ervoor zorgt dat je je ontlasting niet zomaar laat lopen. Die band ontspant optimaal als je gehurkt gaat zitten, waardoor poepen je ook makkelijker afgaat. Als je 'gewoon' op de wc gaat zitten, ontspant die band maar deels. Je kunt de ideale poephouding krijgen door een krukje voor bij je wc te kopen, waar je je voeten dan op kan zetten. Er bestaan zelfs speciale 'poepkrukjes' hiervoor, die je online kunt bestellen."