Veel varkensboeren dragen MRSA-bacterie bij zich

Ook heeft 15 procent van de slachters MRSA. Van de doorsnee Nederlanders is maar 0,1 procent besmet met de bacterie.

Dat blijkt uit onderzoek van arts Brigitte van Cleef. Zij promoveert donderdag bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Van Cleef heeft honderden boeren en hun familieleden gecontroleerd in Oost-Brabant, het hart van de intensieve veehouderij.

Ook keek ze naar duizenden mensen die in de omgeving van de stallen wonen, maar zij lopen geen verhoogd risico.

MRSA is voor gezonde mensen onschadelijk, ze worden er ook niet ziek van. Maar mensen met een zwakke gezondheid kunnen zware infecties krijgen. De bacterie is ongevoelig voor gebruikelijke antibiotica.

Muteren

Het gevaar is dat de bacterie verandert en muteert. ''MRSA is nu niet ziekmakend, aldus Van Cleef. "De angst is dat de bacterie dat wel wordt. Dan heb je een ziekte die van mens naar mens kan gaan en waar antibiotica niet werken. Ooit kan een aanpassing ontstaan die voor de bacterie heel gunstig is, maar voor de mens ongunstig. Je kunt het niet voorspellen. Daarom is het belangrijk om dit goed in de gaten te houden."

De boeren lopen de ziekte op van hun vee. ''Je kunt het krijgen door direct contact, bijvoorbeeld door je kudde te duwen of bij het aanbrengen van een oormerk. Maar MRSA zit ook veel in stof die je inademt in de stallen'', zegt Van Cleef. De boeren blijken zichzelf te kunnen beschermen tegen MRSA door een mondkapje te dragen.