Anticonceptiepil maakt jaloerser

Dat blijkt uit onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Evolutionair psycholoog Kelly Cobey bestudeerde de effecten van het gebruik van de pil op jaloeziegevoelens en op de onderlinge competitie tussen vrouwen.

De negatieve effecten van de pil blijven niet beperkt tot de vrouwelijke gebruikers: mannelijke partners vinden vrouwen aantrekkelijker als ze een natuurlijke cyclus hebben en relatief gezien minder aantrekkelijk als ze de pil gebruiken.

Tijdens een natuurlijke cyclus zijn vrouwen grotendeels niet-vruchtbaar: alleen midden in de cyclus zijn ze korte tijd vruchtbaar. Bekend is dat vrouwen tijdens deze periode een andere partnervoorkeur of ander gedrag kunnen vertonen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de schommeling in hormonen. De hormonale anticonceptiepil onderdrukt dit mechanisme.



Cobey maakte echo's in de vagina om de exacte verandering van niet-vruchtbaar naar vruchtbaar vast te stellen. De deelnemers vulden tijdens een bepaalde periode van hun cyclus vragenlijsten in over gedrag en jaloezie. Verder volgde de onderzoeker de vrouwen zowel tijdens het gebruik van de pil als wanneer ze de pil niet gebruikten, in zowel de niet-vruchtbare als de vruchtbare periode.

Jaloezie

Ook de mannelijke partners werd gevraagd hun gedrag en het verloop van de relatie in de gaten te houden, om de effecten te testen van zowel de menstruatiecyclus als het pilgebruik op de perceptie van hun relatie.

Uit de resultaten blijkt dat vrouwen die de pil niet gebruiken, alleen meer jaloezie ervaren tijdens de periode van vruchtbaarheid midden in de cyclus. Vrouwen die de pil wél gebruiken, ervaren die jaloezie in dezelfde mate als tijdens de vruchtbaarheidsperiode in de natuurlijke cyclus.

Bij anticonceptiepillen met een hoge dosis oestrogeen vond de onderzoeker meer jaloezie. Vooral deze pillen lijken dus van invloed op intieme relaties door veranderingen in het gedrag als gevolg van jaloezie.