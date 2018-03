'Plaatsen van nepherinneringen is mogelijk'

De onderzoekers ontdekten hoe ze fictieve herinneringen konden creëren. Opvallend was daarbij dat de sporen die deze herinneringen achterlieten in de hersenen exact hetzelfde waren als die van authentieke herinneringen.

Onderzoeker Susumu Tonegawa gebruikte samen met haar team het eiwit 'channelrhodopsin' dat neuronen activeert onder invloed van licht. Met behulp van het eiwit probeerden ze de binnenkant van de hersenen te bestuderen en te beïnvloeden.

Het experiment met de muizen was als volgt: op de eerste dag werden de muizen in kamer A geplaatst. Hier mochten zij vrij bewegen en ondertussen werden hun geheugencellen gelabeld met 'channelrhodopsin'. De tweede dag brachten de muizen door in kamer B. In deze kamer kregen de muizen uiteindelijk een lichte schok terwijl de geheugencellen van kamer A werden geactiveerd met licht. Op de derde dag werden de muizen weer in kamer A gezet. De muizen reageerden geschrokken op deze kamer.

Schok

De schrik werd veroorzaakt door de valse herinnering. De muizen herbeleefden de schok in kamer A, ondanks dat deze in kamer B had plaatsgevonden. Volgens de onderzoekers ging de nepherinnering de strijd aan met de echte. De schrik was niet zo erg als tijdens de daadwerkelijke schok.

Het plaatsen van valse herinneringen gaat natuurlijk gepaard met nogal wat ethische bezwaren. "Nu we in staat zijn om de inhoud van ons geheugen te beïnvloeden, kunnen we filosofische vragen gaan stellen", aldus onderzoeker Steve Ramirez.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Science.