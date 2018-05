GGD ongerust over 'kindersigaret'

Directeur van GGD Nederland Laurens de Vries sprak donderdag op Radio 1 van 'een slechte ontwikkeling'.

Met de sigaret wordt waterdamp met fruitsmaak geïnhaleerd. In de pen zit geen tabak of nicotine, maar wel een hoop andere stoffen die worden geïnhaleerd zoals onder meer propyleen, meldt stichting Stivoro, die al eerder zorgen uitte over de opkomst van de pen. Bij het inhaleren verschijnt een rood puntje, zoals bij een echte sigaret.

"Kinderen leren ermee te inhaleren over hun longen", vindt De Vries. Met name in Amsterdam en Arnhem is de nepsigaret volgens hem populair. Het roken van de kindersigaret werkt drempelverlagend, aldus de directeur. De Vries roept tabakszaken op de shisha-pen niet te verkopen. De sigaret valt niet onder de tabakswet.

Verbod

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) beantwoordde in april Kamervragen over de kindersigaret. Hij liet weten geen aanleiding te zien voor een verbod op de shisha-pen. Wel zei hij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de pen te laten onderzoeken en op basis daarvan te bezien of verder maatregelen nodig zijn.