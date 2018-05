HagaZiekenhuis staakt hartoperaties na incident

Dat heeft het ziekenhuis woensdag laten weten.

Bij de opstart van een operatie op een 'hoogrisicopatiënt' is niet volgens protocol gehandeld. De operatie is toen afgebroken. De patiënt was al wel onder narcose, maar was nog niet onder het mes geweest, zegt een woordvoerder.

De raad van bestuur beschouwt het incident als ''onaanvaardbaar''. De patiënt is inmiddels met succes geopereerd in het UMC St. Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, aldus het ziekenhuis.

Rest van de week

Gemiddeld ondergaan in het Haga vier patiënten per dag een hartoperatie. Voor de rest van de week zijn alle operaties geschrapt, zegt de woordvoerder. De meeste patiënten hebben aangegeven te willen wachten tot de operaties worden hervat, maar één persoon heeft zich laten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis.

De afdeling cardiochirurgie raakte begin vorige week in opspraak na een uitzending van radioprogramma Argos, dat zei dat de sterftecijfers op de afdeling hoger waren dan normaal. Het ziekenhuis ontkende dit, maar gaf wel toe dat er problemen speelden op de afdeling.

Zo communiceerden de chirurgen op de afdeling slecht met elkaar en bleek de registratie van sterftecijfers niet op orde. Het ziekenhuis heeft het contract met een van de chirurgen van de afdeling opgezegd. Ook werd het hoofd van de afdeling vorig jaar uit zijn functie ontheven.

Nieuw hoofd

De Nijmeegse chirurg Henry van Swieten wordt het nieuwe hoofd van de in opspraak geraakte afdeling cardiochirurgie in het ziekenhuis. De eerdere benoeming van professor Robert Klautz van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als nieuwe leider van de afdeling is van de baan.

Volgens het ziekenhuis is er in het HagaZiekenhuis momenteel niet genoeg draagvlak voor de Leidse professor. Eerder liet het ziekenhuis nog weten dat de samenwerking met het LUMC bedoeld was als oplossing voor de problemen op de afdeling hartchirurgie.