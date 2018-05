Magnesium verlaagt risico op beroerte

Onderzoekers van het Zweedse Karolinska Instituut vonden dat het risico op een herseninfarct met 9 procent lager werd bij iedere extra 100 milligram magnesium die de proefpersonen op een dag consumeerden. Bij een herseninfarct raakt een bloedvat dat (een deel van) de hersenen van bloed voorziet verstopt.

Ook op het algemene risico voor een beroerte heeft magnesium invloed: iedere extra 100 milligram verlaagt het algemene risico met 8 procent. Met ongeveer 30 gram amandelen of cashewnoten of een kopje bonen of bruine rijst krijg je die 100 milligram magnesium binnen.



Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers de resultaten van zeven eerdere studies naar het verband tussen magnesium en een beroerte. De studies zijn uitgevoerd tussen 1998 en 2011 en bevatten gezamenlijk meer dan 240.000 mensen.

De magnesiuminname varieerden van 242 tot 471 milligram per dag. Het Nederlandse Voedingscentrum adviseert een inname van 300-350 milligram per dag voor mannen en 250-300 milligram voor vrouwen.



Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat mensen die magnesiumrijk aten, een lager risico hadden op een beroerte. Zelfs na correctie voor andere factoren zoals bloeddruk, diabetes, leeftijd en rookgedrag, bleef het effect overeind. Waarom magnesium het risico verkleint is onbekend. Mogelijk heeft het vermogen van het mineraal om de bloeddruk te verlagen hier mee te maken.