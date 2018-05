Toename in brandend maagzuurklachten

De onderzoekers bestudeerden bijna 30.000 mensen voor ruim tien jaar. In die periode steeg de prevalentie van brandend maagzuursymptomen met 30 procent.

Het voorkomen van ernstige symptomen nam met 24 procent toe en het aantal mensen dat wekelijks refluxklachten ervaarden steeg met 47 procent.



Middelbare vrouwen

De toename werd gezien bij zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen. Toch lijken vrouwen kwetsbaarder en de ernstige symptomen ontwikkelden zich vooral bij mensen op middelbare leeftijd.



Bijna alle deelnemers die ernstige symptomen ervaarden maakten gebruik van geneesmiddelen. Bij gemiddelde klachten was dit een derde. Vooral jonge mensen probeerden de maagzuurklachten zelf op te lossen: met het ouder worden grepen meer mensen naar medicijnen.



Slokdarmkanker

Overgewicht is een mogelijke verklaring voor de toename in refluxklachten. Dit is namelijk een belangrijke risicofactor voor de aandoening. Volgens de onderzoekers is dit zorgelijk: "Een toename in brandend maagzuur leidt waarschijnlijk ook tot een toename in het aantal gevallen van slokdarmkanker."