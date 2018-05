Verhoogd legionellarisico terugkerende vakantiegangers

Burgers miskennen de gevaren van kranen die langer dan een week niet worden gebruikt. Hierdoor worden onnodig veel mensen na de vakantie besmet met legionella.

Volgens UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is de kans op legionellabesmetting het grootst na de vakantieperiode.

Tijdens vakanties worden kranen niet gebruikt, waardoor het water in de leidingen stil staat en de watertemperatuur al snel boven de 25 graden uitkomt.

Vermeerdering legionellabacterie

Deze twee factoren hebben een negatief effect op de kwaliteit van leidingwater wat de kans op vermeerdering van de legionellabacterie vergroot. Legionella-infecties hebben grote gevolgen, variërend van vermoeidheid, verlies van kortetermijngeheugen, longontsteking, forse griep en zelfs de dood.

Jaarlijks zijn er een paar honderd meldingen van legionellabesmetting, maar aangenomen wordt dat dit een onderrapportage is en er in werkelijkheid veel meer besmettingen per jaar zijn.

Advies

UNETO-VNI raadt terugkerende vakantiegangers aan om bij thuiskomst alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang te openen. Daarbij is het belangrijk om het water rustig te laten stromen, om te voorkomen dat het water vernevelt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats door het inademen van de waternevel, waardoor de bacterie zich in de longen nestelt.

Verneveling

Eric van der Blom, specialist legionellapreventie: "Verneveling ontstaat voornamelijk onder de douche. Je kunt dit voorkomen door de sproeikop onder water in een emmer te houden of de douchekop in een washandje te verbergen''

''Doorspoelen na de vakantie is belangrijk om de kwaliteit van het water te kunnen waarborgen. Het doorspoelen zorgt er tevens voor dat na lange stilstand de opgeloste stoffen in water, zoals metalen uit de drinkwaterleiding gespoeld worden."

Beperkt houdbaar

Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot de watermeter in de woning.

Na de watermeter is echter de bewoner verantwoordelijk. Van der Blom: "Veel bewoners realiseren zich niet dat water net als een pak melk beperkt houdbaar is en koel bewaard moet worden. "