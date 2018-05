'Longkanker bij niet-rokers agressiever'

Dit wijst erop dat longkanker bij niet-rokers feitelijk een andere, complexere aandoening is, die om een andere behandeling vraagt.

Dit is deze week bekend gemaakt bij het 14de World Conference on Lung Cancer in Amsterdam, van de International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).



"Er zijn verschillende genetische afwijkingen gevonden in longtumoren van rokers en niet-rokers," verklaart Kelsie Thu, van het BC Cancer Agency Research Centre in Vancouver, Canada.

Afwijkingen

"Bij niet-rokers met longkanker vonden we meer afwijkingen, zowel in aantal als in plaats op het cel-DNA van tumorweefsel.

Dit wijst erop, dat er bij niet-rokers andere processen een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van longkanker, dan bij rokers. Dit betekent ook dat er andere behandelmethoden voor hen ontwikkeld moeten worden."

Wereldwijd

Wereldwijd treft longkanker in ongeveer 25 procent van de gevallen mensen die nooit hebben gerookt. Eerder was al opgevallen dat dit relatief meer vrouwen zijn, vaker Aziaten en dat er bij niet-rokers vaker sprake is van een agressief type longkanker.

In dit nieuwe onderzoek zijn verschillen aangetoond in onder meer gen-mutaties die met groeifactoren te maken hebben.

Volgens Drs Cilia Linssen van het Longkanker Informatie Centrum is het belangrijk om te weten dat longkanker niet altijd te maken heeft met roken.

Risicofactor

"Roken is ontegenzeggelijk een risicofactor, maar kennelijk kan de celgroei in de longen ook door andere oorzaken ontsporen en gaan woekeren.

Belangrijk is welke gen-mutaties hierbij een rol spelen, omdat bepaalde behandelmethoden zich nu en in de toekomst juist op dergelijke groeifactoren kunnen richten.", aldus Linssen.