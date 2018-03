Tekort aan behandelplekken voor kankerpatiënten

Dat stellen de samenwerkende kankercentra (IKC).

“Noodgedwongen moeten sommige patiënten anderen laten voorgaan”, zegt oncoloog Gerard van Rhoon van de Rotterdamse Daniel den Hoedkliniek in de krant.

“Prostaatkanker bijvoorbeeld groeit veel langzamer dan andere vormen, waardoor die patiënten later worden geholpen.”



Oorzaak van de toename van het aantal kankergevallen in Nederland is de vergrijzing en het feit dat kanker steeds beter te genezen is. Dat laatste verhoogt de kans dat er op latere leeftijd weer een tumor optreedt.

Angst

Volgens KWF Kankerbestrijding leiden de groeiende wachtlijsten nog niet tot levensbedreigende situaties. “Maar voor veel patiënten die horen dat ze kanker hebben, is elke dat ze later worden behandeld een dag vol stress en angst”, aldus Marsja Meijer van KWF.



Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2008 89.200 nieuwe gevallen van kanker werden geregistreerd, in 2000 waren dat er nog 70.285.

Nieuw bestralingscentrum

Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam opent vrijdag een nieuw bestralingscentrum in Dordrecht. Volgens het ziekenhuis is de uitbreiding nodig om de verwachte groei van het aantal kankerpatiënten als gevolg van onder meer de vergrijzing op te vangen.

De dependance wordt gevestigd in het nieuwe gebouw van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, lokatie Dordtwijk. Kankerpatiënten uit het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis, maar ook uit bijvoorbeeld Brabant, de Zuid-Hollandse eilanden en de Alblasserwaard, kunnen er terecht voor bestraling.

Tegelijk met het nieuwe centrum in Dordrecht wordt in Paramaribo het eerste bestralingscentrum voor kankerpatiënten in Suriname geopend. Het Erasmus MC heeft naar eigen zeggen een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dat behandelcentrum.