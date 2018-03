Nieuwe methode voor beter zicht longvlekjes

Dat meldde het Erasmus MC woensdag. Over de eerste resultaten van de methode hebben de artsen een artikel geschreven in het tijdschrift New England Journal of Medicine, dat woensdagavond uitkomt.

De nieuwe methode zou wereldwijd effect hebben op de werkwijze van artsen. Ook zou het tot flinke kostenbesparingen in de gezondheidszorg leiden en tot minder zorgen en spanningen bij de patiënten.

Scans

De artsen bekeken voor hun onderzoek 7500 scans van rokers en ex-rokers tussen de 50 en 75 jaar. Bij de helft van deze mensen waren één of meerdere vlekjes zichtbaar op een scan van hun longen (CT scan).

''Deze vlekjes zijn meestal goedaardig, want bij slechts ongeveer één op de zeventig vlekjes gaat het om longkanker. In de andere gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om een litteken of een ontsteking'', aldus longarts-oncoloog Rob van Klaveren, leider van het onderzoek.

Onderscheid

Voor artsen was het altijd heel moeilijk om op basis van deze scans onderscheid te maken tussen goedaardige en kwaadaardige vlekjes.

Om die reden werden mensen met dergelijke vlekjes vrijwel altijd doorverwezen naar een longarts voor aanvullend onderzoek. ''Dat leidt vaak tot onnodige zorgen en spanningen bij deze mensen en veel extra kosten in de zorg.''

Berekenen

Met behulp van nieuwe computersoftware is het nu mogelijk om de volumes en de groeisnelheden van de vlekjes te berekenen.

Op basis daarvan ontwikkelden de artsen een beslissingsschema, dat een leidraad vormt voor de conclusie of het gaat om een goedaardig of kwaadaardig vlekje. De methode blijkt een eenvoudige en goedkope manier te zijn om tot een zeer nauwkeurig onderscheid te komen.

De onderzoekers denken dat door deze methode 20 procent van de mensen met vlekjes niet hoeven te worden doorverwezen naar de longarts. Het percentage herhaalde CT-scans zou zelfs met 30 procent dalen, is de verwachting van de artsen.