Nieuw slaapmiddel niet veiliger dan oude

Huisartsen geven steeds vaker de voorkeur aan het vrije nieuwe zopiclon omdat ze vinden dat het veiliger is in het verkeer.

Een Maastrichtse onderzoeksgroep vindt echter dat de artsen hun mening moeten bijstellen, maakte de Universiteit Maastricht vrijdag bekend.

''Zopiclon heeft tien uur na inname nog steeds een significant verslechterend effect op de rijvaardigheid'', luidt de conclusie van onderzoeker Tim Leufkens in zijn proefschrift.

Hij onderzocht met zijn team de effecten van slaap- en kalmeringsmiddelen op de rijvaardigheid. Voor het eerst werden daar kwetsbare groepen als ouderen en patiënten met slapeloosheid bij betrokken.

Verwachting

De verwachting dat bijwerkingen van slaapmiddelen bij deze groepen anders zijn dan bij jonge gezonde mensen, is niet uitgekomen. Er zijn nauwelijks verschillen in de negatieve effecten tussen oudere en jonge mensen en goede en slechte slapers, aldus de promovendus.

Ook concludeert hij dat langdurig gebruik van slaapmiddelen de negatieve effecten op de rijvaardigheid weliswaar vermindert, maar het leidt niet tot het verdwijnen van die effecten.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat vrouwen - de grootste groep gebruikers van slaapmiddelen- niet gevoeliger zijn voor de effecten op verkeersdeelname dan mannen.

Gevaren

Leufkens: ''De medische wereld en de patiënten moeten zich bewust worden van de gevaren van slaapmiddelen in relatie tot de rijvaardigheid. Er zijn verschillen tussen middelen, dus men kan kiezen.

Een middel dat de rijvaardigheid verslechtert, doet dat ongeacht of men jong of oud is, man of vrouw, goed of slecht slaapt, of voor de eerste keer medicatie gebruikt of dit al jaren doet.''