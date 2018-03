Huidkanker wordt serieus probleem

Dat stelt dermatoloog Ellen de Haas van de Erasmus MC in Rotterdam. Ze is ook werkzaam voor de Velthuis Kliniek in Rotterdam waar een zogeheten photofinder is geïnstalleerd. Dit apparaat maakt van de cliënt een digitale huidscan om zo snel veranderingen van moedervlekken en andere oneffenheden waar te nemen.

Voorzitter dr. Martino Neumann van het Huidfonds vindt het een adequate methode. Om die reden moet de screening volgens hem worden opgenomen in het zorgpakket van de zorgverzekeraars.

Aandacht

Berekeningen van het Erasmus MC laten zien dat over tien jaar een op de vier Nederlanders te maken heeft met huidkanker. Met 75.000 huidkankerpatiënten in 2006 is deze vorm de meest voorkomende kanker. Deze is echter in veel gevallen wel te genezen.

Daarom is er volgens de dermatoloog te weinig aandacht voor, ook in preventieve sfeer. Zij spreekt zelf van een epidemische vorm als er niets aan wordt gedaan.

Voor borstkanker (12.416 patiënten in 2006) en darmkanker (11.231 patiënten in 2006) is wel veel meer aandacht omdat er ook meer mensen aan dood gaan.

Campagnes

''Als we er nu niks aan doen hebben we over tien jaar een onoplosbaar probleem'', aldus De Haas. ''Huidkanker is weliswaar in veel gevallen te genezen, maar niemand wil toch een operatie aan zijn gezicht.''

Medisch directeur Peter Velthuis van de gelijknamige kliniek zegt niet alleen te willen opsporen met de photofinder, maar zich samen met het Huidfonds ook hard te gaan maken voor een betere campagne of lesmateriaal ter voorkoming.

De huidige campagnes slaan volgens Velthuis onvoldoende aan. Wat Velthuis precies gaat doen is nog niet bekend.

Andere leefstijl

Door een veranderende leefstijl, maar ook door een sterkere schoonheidswens is in de loop der jaren de zon dominanter op de menselijke huid aanwezig, weet de dermatoloog. ''Sinds de jaren zestig brengen we meer uren door in de zon omdat we onder andere meer op vakantie gaan en meer vrije tijd hebben."

"We smeren echter veel te weinig om ons te beschermen'', aldus De Haas, die stelt dat de verkoop van zonnebrandcrème veel lager ligt dan de verkoop van vakanties. ''En dan heb ik het nog niet eens over de vrije uurtjes die we pakken in de zon.''

Jongeren

Donderdag werd ook bekend dat het aantal Belgische jongeren met huidkanker sterkt toeneemt.''Vroeger waren het alleen mensen van boven de vijftig of zestig, maar nu heb ik zelfs al een patiënt van achttien'', zo verklaart een hoogleraar dermatologie aan de Katholieke Universiteit an Leuven.

Een van de oorzaken is volgens hem dat jongeren tegenwoordig meer van de zon genieten. Zij gaan vaker op reis naar zonnige bestemmingen en houden geen rekening met de gevaren van de zon.

Mode

Ook de veranderende mode kan een verklaring zijn. ''Vroeger lagen de mensen volledig aangekleed aan het strand, nu hebben ze soms helemaal niets meer aan'', aldus Roelandts.