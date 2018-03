Oregano bestrijdt de ziekenhuisbacterie MRSA

Gezondheid Platform waarschuwt voor gevaren bij gebruik houtkachels 325 x gedeeld Het stoken van hout in kachels en open haarden moet ontmoedigd worden. Dit kan door publieksvoorlichting te doen over de schadelijke effecten ervan voor gezondheid en milieu en door overlast aan te pakken. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking zou last hebben van houtrook.