Overslaan ontbijt maakt dikker

Het onderzoek vond plaats onder 35.000 scholieren in Oost-Nederland. Ongeveer 13 procent van de scholieren slaat het ontbijt over. Om de gemiste boterhammen te compenseren, snacken scholieren later op de dag. Het overslaan van het ontbijt maakt daardoor nog sneller dik dan te weinig beweging, stelt onderzoekster Simone Croezen.

Uit het onderzoek blijkt dat overgewicht onder jongeren toeneemt. Vooral tussen het einde van de jaren negentig en 2004 nam het aantal te dikke jongeren spectaculair toe. Was in 1997 nog 9 procent van de tienermeisjes te dik, in 2004 was dat 20 procent.

Aan het onderzoek werkten zes GGD's in Oost-Nederland mee. Ze zullen extra aandacht aan overgewicht besteden.