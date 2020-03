Gezondheid 'Chronisch slaapgebrek maakt ziek en dik' Slideshow Infographic Video Morgen is het Internationale Dag van de Slaap. Goed dat die dag er is, zegt slaapprofessor Eus van Someren. Want we hebben het altijd over gezond eten en bewegen, maar slapen is net zo belangrijk voor een goede gezondheid. Misschien nog wel belangrijker.