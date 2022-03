De historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van deze week is geen reden tot acute zorgen, zeggen experts aan NU.nl. Zelfs als er in de toekomst nog (veel) minder stemmen worden uitgebracht, kan er sprake zijn van geslaagde, representatieve verkiezingen. De kans daarop wordt wel kleiner naarmate de opkomst daalt.

NU.nl ondervroeg de volgende deskundigen: Tom van der Meer: hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens co-directeur van het Nationaal- en Lokaal Kiezersonderoek en raadslid bij ProDemos.

Lisanne de Blok: assistent-professor bij de Universiteit Utrecht. Deed onder meer onderzoek naar legitimiteit van democratieën en steun voor politieke stelsels.

Julien van Ostaaijen: Gepromoveerd universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University en lector Recht & Veiligheid aan Avans hogeschool.

"Je moet niet te snel zeggen: nu hebben we een probleem", trapt Van der Meer af. Blindstaren op de verkiezingsopkomst heeft volgens het drietal experts überhaupt geen zin. "Het hang af van wie er komen stemmen, en wie er thuisblijven."

Uit eerdere onderzoeken na verkiezingen blijkt dat momenteel vooral hoogopgeleide kiezers stemmen. Lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen en jongeren brengen in mindere mate hun stem uit. De opkomst bij de (gemeenteraads)verkiezingen daalt al sinds de jaren '70, toen de opkomstplicht werd afgeschaft.

Lagere opkomst vergroot kans op 'scheef beleid'

Als inderdaad bovenstaande groepen opnieuw de stembus meden én blijven mijden, ontstaat er een 'scheef beleid', vervolgt De Blok. "Het beleid wordt namelijk dan gericht op wensen van hoogopgeleide kiezers met hogere inkomens. Dat zien we ook in Nederland gebeuren."

"Bij een kleinere opkomst wordt het risico daarop groter", beaamt Van der Meer. "Maar we weten nog niet eens of bij de huidige verkiezingen het verschil in hoeveelheid stemmen tussen groepen is gegroeid. Daarnaast kunnen Nederlanders ook andere oorzaken hebben om niet te stemmen. Zijn het bijvoorbeeld niet-stemmers die deze week thuisbleven door de dominantie van de oorlog in Oekraïne?"

Het is volgens De Blok heel moeilijk om een 'scheef beleid' bij te sturen: dan moeten eerst alle groepen in de samenleving proportioneel vertegenwoordigd zijn in de verkiezingsopkomst. "Maar het is een vicieuze cirkel: Mensen die niet stemmen, herkennen zichzelf vaak daarna niet in het verkozen beleid. Daardoor zijn zij de volgende keer nóg minder geneigd om te stemmen."

Van Ostaaijen plaatst daar één kanttekening bij. "De opkomst kan een signaal zijn dat de betrokkenheid afneemt, maar wegblijvers kunnen ook tevreden zijn."

Hoeveelheid uitgebrachte stemmen moet niet leidend zijn

Het drietal stelt dat er geen grens getrokken kan worden qua lage opkomst, waarop er zorgen moeten ontstaan over een verkiezingsuitslag. "Dat is in andere landen ook niet het geval", verzekert Van der Meer. Zelfs als de huidige opkomst (50 procent) meer dan halveert en bijvoorbeeld nog slechts een op de vijf Nederlanders een stem uitbrengt, zou in principe nog een representatief beleid kunnen worden samengesteld.

De deskundigen vragen zich hardop af hoe de overheid actief de verkiezingsopkomst moet vergroten. "Een lage opkomst is vervelend, want in een democratie wil je een hoog participatieniveau, maar het verhogen van de opkomst leidt niet per se tot een gelijke opkomst", legt Van der Meer uit. "Maak geen doel van een hogere opkomst, maar ga structureel aan de gang met het wekken van vertrouwen in de politiek", voegt Van Ostaaijen toe.

Het kabinet is overigens een onderzoek gestart om meer te weten te komen over waarom zoveel kiezers niet stemden. Ook het Lokale Kiezersonderzoek (LKO) komt met een eigen onderzoek naar beweegreden van Nederlanders om wel of niet te stemmen.

Het verhogen van de opkomst door middel van een opkomstplicht geniet bij Van der Meer, Van Ostaaijen en De Blok niet de voorkeur. "Burgers gaan zich dan niet ineens informeren en verkiezingsprogramma's lezen. Je moet een andere manier vinden zodat je die mensen toch kan horen."