Amsterdam is maandagochtend als laatste gemeente klaar met het tellen van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee is in alle Nederlandse gemeentes definitief de uitslag bekend.

In Amsterdam was al duidelijk dat de PvdA de grootste is geworden. De sociaaldemocraten verzekeren zich van negen zetels, eentje meer dan GroenLinks. VVD en D66 verliezen elk een zetel.

Tot maandagochtend was het vooral voor de partijen Forum voor Democratie (FVD) en Partij voor de Ouderen (PvdO) spannend. FVD behoudt de zetel in de definitieve uitslag, PvdO haalt geen zetel. Nieuwkomers JA21 en Volt haalden allebei twee zetels.

Waarom het tellen van alle stemmen in de hoofdstad zo lang duurde, is niet bekend. De opkomst in de hoofdstad was met 46,6 procent een stuk lager dan in 2018 (52,2 procent)

De landelijke opkomst was met 50,8 procent zelfs historisch laag. Vier jaar geleden ging 54,1 procent van alle stemgerechtigden nog naar de stembus.

Landelijk hebben de lokale partijen het dit jaar zoals verwacht opnieuw goed gedaan. Ten opzichte van vier jaar geleden kregen ze er bijna 700 zetels bij.

De definitieve uitslag werd maandagochtend vastgesteld door de gemeentelijke centraal stembureaus, onder leiding van burgemeester Femke Halsema. Dat gebeurde in een openbare zitting.