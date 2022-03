Op het eerste gezicht lijkt er bij de gemeenteraadsverkiezingen niet veel veranderd vergeleken met vier jaar geleden. Maar experts waarschuwen dat sommige partijen de winst iets te snel claimen en constateren het "venijnige fenomeen" van een bestuurlijke leegloop.

"De taarten waren al besteld, er moest vanochtend alleen nog een tekst op", zegt Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek in aan de Universiteit Leiden.

Bijna alle landelijke partijen lieten zich donderdagochtend op de fractiekamers in Den Haag fotograferen met gebak. De boodschap: we hebben de verkiezingen gewonnen.

De uitslag lijkt voor sommige partijen inderdaad mee te vallen. Zo wisten GroenLinks en D66 de winsten die zij in 2018 behaalden redelijk te behouden.

PvdA-leider Lilianne Ploumen kon een overwinning in Amsterdam claimen, VVD-leider Mark Rutte zei tegen juichende partijgenoten dat de VVD waarschijnlijk "de grootste landelijke partij wordt voor deze gemeenteraadsverkiezingen". Het CDA noemde de uitslag al vroeg op de avond "beter dan verwacht".

GroenLinks-leider Jesse Klaver snijdt voor het oog van de camera's taart aan. GroenLinks-leider Jesse Klaver snijdt voor het oog van de camera's taart aan. Foto: ANP

'Overwinning bekt lekker'

Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen, zegt Otjes. "Feest bij de PvdA door de winst in Amsterdam? De kiezers die de partij heeft verloren bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 hebben ze niet teruggewonnen."

En als je echt wilt begrijpen hoe D66 en GroenLinks het hebben gedaan, dan moet je naar de uitslagen per gemeente kijken, vindt de politicoloog. Deze partijen hebben er namelijk wel degelijk concurrentie bij gekregen en hebben daardoor ook zetels verloren.

"Volt, Partij voor de Dieren en BIJ1 hebben overal waar zij meededen zetels gewonnen. Op plekken waar zij niet op het stembiljet staan, zie je dat kiezers naar alternatieven gaan en dan kom je al snel uit bij GroenLinks of D66."

Neem bijvoorbeeld Utrecht. GroenLinks is nog steeds de grootste partij in de Domstad, gevolgd door D66. Beide partijen hebben alleen wel beduidend minder stemmen gekregen vergeleken met vier jaar geleden.

In totaal gingen er bij beide partijen vijf zetels af, precies het aantal dat Volt, Partij voor de Dieren en BIJ1 er gezamenlijk wisten te winnen. Min of meer hetzelfde beeld is te zien in Amsterdam.

"Alhoewel landelijke leiders zoals Klaver, Hoekstra, Kaag en Rutte op verkiezingsavond stonden te juichen, hebben ze allemaal stemmen verloren", concludeert Otjes.

Stem op lokale partijen niet per se proteststem

Lokale partijen winnen intussen steeds meer terrein ten koste van de landelijke partijen. Dat heeft verschillende redenen, zegt Otjes.

Niet alle landelijke partijen doen overal lokaal mee. Kijk bijvoorbeeld naar JA21, Volt en BBB. Kiezers die daarop willen stemmen, zien hun partij niet overal terug op het formulier en wijken vervolgens uit naar een lokaal alternatief.

Een andere oorzaak is het gedaalde vertrouwen in de politiek. "Als je de partijen in Den Haag wantrouwt, dan kom je sneller uit op lokale alternatieven. Al beweer ik niet dat veel stemmen voor lokalen per se een signaal naar Den Haag is. Ik zou het niet definiëren als een proteststem."

Taart in de fractiekamer van de PvdA, een dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Taart in de fractiekamer van de PvdA, een dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Foto: ANP

'Als helft van bestuurders weggaat, is er iets aan de hand'

Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, had vooral aandacht voor een op het eerste oog wat minder opvallend fenomeen.

"Het zorgelijkste vind ik dat ongeveer de helft van de wethouders en ongeveer vier op de tien raadsleden ermee ophouden na deze verkiezingen. Dat zie je nergens terug in andere Europese landen."

Dat deze lokale politici er genoeg van hebben en de komende gemeenteraadsperiode niet terugkeren, is niet normaal, vindt Elzinga. "Als de helft van je bestuurders gewoon weggaat, dan is er echt iets aan de hand."

Geen taart bij D66, wel champagneglazen. Geen taart bij D66, wel champagneglazen. Foto: ANP

Gemeenten krijgen begroting niet rond door jeugdzorg

Het gaat met name om wethouders die over de financiën gaan of werken in het sociaal domein. "Een groot deel van de gemeenten is failliet en krijgt de begroting niet meer rond. Daar word je als bestuurder natuurlijk moedeloos van", zegt Elzinga.

Dat is vaak een gevolg van de jeugdzorg, waar gemeenten in plaats van de nationale overheid verantwoordelijk voor zijn geworden. Gemeenten worden nauwelijks gecompenseerd voor de kosten die zij daarvoor moeten maken.

"De ruimte voor de lokale politiek om nog het verschil te kunnen maken, is minimaal. Dat is echt een venijnig fenomeen."