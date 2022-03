De gemeenteraadsverkiezingen hebben weinig problemen opgeleverd voor ouderen en mensen met een beperking. Dat blijkt donderdag uit een rondgang van NU.nl langs onder meer de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Kiesraad en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De ANBO laat donderdag weten weinig klachten over het stemmen te hebben ontvangen. De bond heeft bovendien een peiling onder abonnees van de digitale nieuwsbrief gedaan. Daarop reageerden ongeveer achtduizend personen. Van hen heeft 63 procent woensdag gestemd, en dus niet op maandag of dinsdag, wat in ongeveer 1.700 van de 8.800 stembureaus mogelijk was.

Opvallend is volgens de bond wel dat ongeveer 20 procent van de deelnemers wel op maandag of dinsdag had willen stemmen. Praktische zaken zoals een grotere reisafstand stonden dat in de weg.

Ongeveer twee derde van de deelnemers aan de enquête zegt ook in de toekomst graag de mogelijkheid te hebben op meerdere dagen te stemmen. Een ANBO-woordvoerder benadrukt in gesprek met NU.nl dat de peiling niet wetenschappelijk is. Nederland telt ruim drie miljoen inwoners van 65 jaar of ouder.

Een woordvoerder van de Kiesraad laat namens het adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen weten tot nu toe één klacht te hebben ontvangen. Dat ging om iemand die als gevolg van een kapotte lift niet bij het stembureau kon komen.

Aanzienlijk deel van meldingen juist positief

Een aanzienlijk deel van de "paar honderd" meldingen die Ieder(in) tot nu toe via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen heeft ontvangen, is juist positief. "Ik hoorde bijvoorbeeld dat in Zaltbommel een kandidatenlijst in braille was opgesteld voor slechtzienden", zegt een woordvoerder van het netwerk. Het meldpunt is nog een week geopend.

Ieder(in) laat weten dat het Dovenschap en de Oogvereniging veel hebben gedaan om mensen met een slecht gehoor of verminderd gezichtsvermogen goede toegang tot stemhokjes te bieden. Hetzelfde geldt volgens het netwerk voor Stichting Prokkel, voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Ook de Oogvereniging zegt weinig klachten te hebben ontvangen. "Meerdere gemeenten hebben onze stemmal aangeschaft, zodat mensen met een visuele beperking makkelijker de stemvakjes kunnen vinden", zegt een woordvoerder. "Maar die lag in een aantal gevallen niet klaar wanneer een persoon met verminderd gezichtsvermogen zich meldde om te stemmen."

'Stemmen met verstandelijke beperking kan beter'

Vooral op het gebied van stemmen met een verstandelijke beperking kan het volgens Ieder(in) nog wel wat beter. Die personen hebben soms hulp nodig in het stemhokje, maar de wet die dat mogelijk moet maken is nog niet ingevoerd. "In één geval ontstond discussie over een helper in een stemhokje, waardoor de persoon die wilde stemmen in paniek raakte", zegt de Ieder(in)-woordvoerder.

Toch overheerst bij Ieder(in) een positief gevoel over het aantal meldingen en de inhoud daarvan. "Dat zo veel stemlocaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken zo hun best hebben gedaan om mensen met een beperking zonder hindernissen te laten stemmen, vinden wij heel fijn om te horen."